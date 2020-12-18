Зухвале порушення вимог КПК і зведення особистих рахунків: за Татарова заступилася асоціація адвокатів

Національна асоціація адвокатів України звинуватила в.о. керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максима Грущука, який, як відомо зі ЗМІ, підписав повідомлення про підозру адвокату Олегові Юрійовичу Татарову в зухвалому порушенні вимог Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", якими передбачено спеціальний порядок повідомлення про підозру адвокату.

Про це йдеться в повідомленні на сайті асоціації.

"Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене тільки генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за посадою є заступником генерального прокурора, проте особа, яка тимчасово виконує обов’язки керівника САП, не набуває всієї повноти його повноважень. Отже, Максим Грищук, тимчасово виконуючи обов’язки керівника САП, вчинив перевищення повноважень. Це є кримінально карним діянням і має бути розслідуваним у Державному бюро розслідувань", – наголосили в НААУ.

Адвокати наголошують, що в.о. керівника САП Максим Грищук та начальник управління САП Андрій Довгань не мають процесуальних прав на вручення підозри Татарову без доручення старшої групи прокурорів Ірини Венедіктової.

"Адвокат Олег Татаров надавав правову допомогу компанії "УКРБУД" та її посадовим особам. Відкриваючи проти нього кримінальне провадження, САП та детективи НАБУ протиправно ототожнили адвоката з його клієнтом та вчинили дії з втручання у приватне спілкування адвоката з його клієнтом", – наголосили в асоціації.

Також різко на інформацію в ЗМІ про підозру Татарову відреагували в Офісі президента. Заступник керівника ОП Андрій Смирнов вважає дії керівництва САП піаром і зведенням особистих рахунків.

"Через численні звернення за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу президента Татарову О.Ю. дозволю таку тезу. Кримінальний процесуальний кодекс – це не посібник із PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону й не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми", – написав Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Сам Татаров також вважає, що йдеться про зведення особистих рахунків, і обіцяє довести власну невинуватість.

"З огляду на публікації в ЗМІ про наміри вручити мені підозру ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", – написав він у своєму Telegram-каналі.