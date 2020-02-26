Збройні сили України в березні 2020 року мають розпочати перехід від пострадянської структури на стандарти НАТО.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі все готово до того, щоб фактична зміна структури й зміна структури управління відбулася. Потрібен тільки останній закон, який, щойно він буде розблокований парламентом, ми очікуємо, що буде проголосований", – повідомила вона.

НАТО в Україні

Фролова додала, що раніше перехід на збройні стандарти НАТО був запланований на 2021 рік, але дату перенесли на березень цього року.

За словами заступниці міністра, зміни дадуть ЗСУ змогу бути сумісними зі стандартами Північноатлантичного альянсу, який впроваджує інші принципи управління, застосування й генерування сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у майбутньої військової стратегії України буде задокументований курс країни на членство в Північноатлантичному альянсі.

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