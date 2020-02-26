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26 лютого • оновлено в 10:43
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/ Політика

ЗСУ перейдуть на нову структуру за стандартами НАТО: про що мова

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Збройні сили України в березні 2020 року мають розпочати перехід від пострадянської структури на стандарти НАТО.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі все готово до того, щоб фактична зміна структури й зміна структури управління відбулася. Потрібен тільки останній закон, який, щойно він буде розблокований парламентом, ми очікуємо, що буде проголосований", – повідомила вона.

НАТО в Україні

НАТО в Україні

Фролова додала, що раніше перехід на збройні стандарти НАТО був запланований на 2021 рік, але дату перенесли на березень цього року.

За словами заступниці міністра, зміни дадуть ЗСУ змогу бути сумісними зі стандартами Північноатлантичного альянсу, який впроваджує інші принципи управління, застосування й генерування сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у майбутньої військової стратегії України буде задокументований курс країни на членство в Північноатлантичному альянсі.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
армія Збройні сили України НАТО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Боевой гопак и катапульта с MAHДАйна это как раз по стандартам наты!!!
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фил филька
фил филька
ну ментов вы уже перевели на евростандарты и что в итоге?) сначала в своих головах мысли приведите к стандартам цивилизованного общества а потом и реформируйтесь. а то мозг средневековьем пропитан, камни в людей швыряете до сих пор)
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Pooh Vini
Pooh Vini
Маленькими шагами осилим и этот путь.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Pooh Vini, На паперти с протянутой рукой, это теперь называется маленькими шагами???
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