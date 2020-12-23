ЗСУ і весь оборонний сектор можуть лишитися у 2021-му без контрактів через Міноборони, – Рахманін

З початку 2021 року Збройні сили України (ЗСУ) і весь оборонний сектор можуть залишитися без жодного контракту – старі закони про державне оборонне замовлення втрачають чинність, а новий – не запрацює через відсутність необхідних підзаконних актів.

Про це заявив голова фракції "Голосу" у Верховній Раді Сергій Рахманін, передає пресслужба політсили у Facebook. За його словами, це відбувається через провальну роботу Міністерства оборони України.

Як зазначено у повідомленні партії, замість законів "Про державне оборонне замовлення" та "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", що втрачають чинність 1 січня 2021 року, мав запрацювати закон "Про оборонні закупівлі", ухвалений Верховною Радою у липні й підписаний президентом у серпні 2020 року.

Закон мав покласти край низці тіньових оборудок, однак він не почне діяти у повному обсязі, бо для цього мали бути ухвалені кількадесят підзаконних актів. Їх, як зауважили у "Голосі", мало підготувати, зокрема, Міністерство оборони, але за пів року роботи під керівництвом міністра Андрія Тарана так і не зробило цього.

За словами Рахманіна, у відомстві фактично розпустили офіс, який займався законотворчою діяльністю та реформами.

"Нові люди, які прийшли та мали опікуватися цими завданнями, за пів року так і не змогли бодай провести аудит того, що зроблено, і написати хоча б чернетки тих пропозицій, з якими вони мають виходити на законодавця. І, попри величезну кількість прогалин, Міноборони знаходить час для того, щоб переписуватися з журналістами-експертами й витрачати дорогоцінний під час війни час для того, щоб з’ясовувати стосунки з тими, хто їх критикує", – заявив депутат.