Я не влада.

Але якби я був владою, то взяв би одну звичайну типову загальноосвітню школу і пропустив би всіх дітей через тест.

Боюся може так виявитися, що головними рознощиками вірусу виявляться наші діти.

У моєму оточенні за останні тижні масово почали виявляти коронавірус у дітей шкільного віку.

І практично всі діти хворіють безсимптомно або з такими симптомами, при яких батьки найчастіше списують це на легку застуду або отруєння.

Звідки ми знаємо скільки дітей і підлітків ось так безсимптомно ходить в школу, заражає однокласників, вчителів, родичів і оточуючих.

Наприклад.

У школі мого сина на минулому тижні раптом виявили хвору дитину і відправили всю паралель на карантин. До цього теж саме відбулося з дітьми в старших класах.

В садочку у колеги, дитина тиждень ходила з легкими симптомами інтоксикації. Коли батьки нарешті зважилися зробити тест - він показав наявність коронавируса у дитини.

У друзів, один з дітей заразив всіх інших. І всі вони з позитивними тестами сидять вдома без будь-яких симптомів.

Найгірший поки варіант у дочки товариша. Температура близько тижня тримається 37-38 і слабкі випорожнення.

Статистика, що публікується МОЗ так само показує зростання захворювань серед дітей. І ця статистика тільки серед тих дітей, чиї симптоми таки змусили батьків піти на аналізи.

Щодня запитують.

А що конкретно зробити, щоб не трапився колапс ?!

Я вважаю, школи треба закривати не з 15-го по рекомендації, а з сьогоднішнього дня і по загальнонаціональному рішенням.

Чого тягнути ?!

Ці п'ять днів до канікул вже нічого толком не вирішать в плані навчального процесу, але точно ізолюють дітей і підлітків від нових контактів.

І обнадіювати з двотижневими канікулами теж нерозумно. Я не розумію навіщо робити канікули до 30-го.

Адже вже абсолютно очевидно, що вчитися в цьому році доведеться віддалено. Так краще не морочити голову батькам, тим більше що діти сидячи вдома лізуть на стелю від нудьги і неробства - а через тиждень стартувати дистанційне навчання.

Так.

Як і багатьом батькам, нам з дружиною особливо нема з ким залишити дитину вдома, але я вважаю краще виключити дітей із зони ризику і як фактор зараження дорослих.

Почуйте.

Зробіть експеримент і протестуйте одну школу цілком.