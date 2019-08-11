"Зросла повага!" Джемілєв відповів Ердогану на окупацію Криму

Для кримських татар дуже важливо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ніколи не визнає анексію Росією Криму.

Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в ході візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину, передає "Анадолу".

"Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами. Ця заява дуже важливо для нас", – зазначив він.

Джемілєв підкреслив, що після окупації півострова в Україні змінився підхід до кримських татар.

"Наше протистояння, відмова від визнання анексії і прихильність Україні сильно подіяли на уряд і все українське суспільство в цілому. В Україні зросла повага до кримських татар", – додав він.

Ердоган і Джемілєв в Туреччині

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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