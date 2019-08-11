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"Зросла повага!" Джемілєв відповів Ердогану на окупацію Криму

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Для кримських татар дуже важливо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ніколи не визнає анексію Росією Криму.

Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в ході візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину, передає "Анадолу".

"Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами. Ця заява дуже важливо для нас", – зазначив він.

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Джемілєв підкреслив, що після окупації півострова в Україні змінився підхід до кримських татар.

"Наше протистояння, відмова від визнання анексії і прихильність Україні сильно подіяли на уряд і все українське суспільство в цілому. В Україні зросла повага до кримських татар", – додав він.

Ердоган і Джемілєв в Туреччині

Ердоган і Джемілєв в Туреччині

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Мустафа Джемілєв Реджеп Тайіп Ердоган
Тег
Крим
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