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"Зробив це з радістю": у США поставили крапку в скандалі із Зеленським

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Американську лобістську компанію Signal Group Consulting LLC для президента України Володимира Зеленського з власної ініціативи і за власні гроші найняв адвокат зі США Маркус Коен.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив сам юрист. "Це була моя власна ініціатива... і я зробив це з радістю", – повідомив він у телефонній розмові.

Журналісти розповіли, що знайти адвоката і зв'язатися з ним було нелегко. Він не користується ніякими соціальними мережами і має лише сторінку в LinkedIn із мінімальною інформацією. Численні високопоставлені співрозмовники видання в Вашингтоні ніколи не чули про нього.

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Володимир Зеленський і США

Володимир Зеленський і США

Колаж

"Я за все заплатив сам", – підкреслив Коен, додавши, що зробив це "з власної доброї волі" після короткої особистої зустрічі із Зеленським у Києві під час його виборчої кампанії. Американець пояснив, що під час спілкування питання про лобістську кампанію в США не піднімалося. Від того моменту Коен більше не бачився із Зеленським.

Він додав, що дивився серіал "Слуга народу" і був у захваті від Зеленського. За його словами, "друг друга" познайомив його з Іваном Бакановим, який тоді був головою виборчого штабу нинішнього президента.

"Коен також розповів, що згодом зблизився з Бакановим, який видався йому розумним і веселим", – пише видання.

У той же час співробітники Signal Group Consulting LLC, із якими вдалося поспілкуватися автору розслідування, підтвердили, що Коен і Баканов перебували разом у Вашингтоні навесні 2019 року.

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Іван Баканов

Іван Баканов

Прес-служба Офісу президента

Видання пояснює, що тодішній глава штабу Зеленського Іван Баканов і "старший економічний радник" Олег Дубина відвідували столицю США з 15 до 17 квітня, провівши ряд зустрічей, серед яких була вечеря за участю Коена і "близько десяти інших невідомих людей" у ресторані BLT Prime всередині Trump International Hotel за два квартали від Білого дому.

"Це був захід на кшталт знайомства, я б сказав, із Заходом", – так Коен описав сенс візиту та лобістських заходів. "Безперечно, нічого темного і конспірологічного", – додав він.

У коментарі виданню по телефону президент України вчергове пояснив, що не наймав для себе послуги американських лобістів.

Він підкреслив, що "ніколи нічого ні в кого не просив", йому "ніхто нічого не пропонував" і він "ніколи нікому не платив і ні від кого нічого не брав". Зеленський також додав: "Я сам собі лобіст".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився звіт про роботу, яку Signal Group Consulting LLC виконала на користь Володимира Зеленського.

У відповідь на це український глава запевнив, що не користувався послугами лобістів США.

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Особи
Володимир Зеленський Іван Баканов
Місце
США
Теги
Україна політика
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Евреи друг другу помагают,а русские бакановы охраняют их покой.
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