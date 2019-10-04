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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"Зробіть краще, а потім критикуйте!" Порошенко гнівно звернувся до нової влади

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П'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко "вибухнув" через звинувачення в неефективності Мінських угод, підписаних під час його перебування при владі.

Він відповів на критику в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Вам не подобаються Мінські угоди? Порошенко вже півроку не президент. Так запропонуйте інші. Що ж ви півроку чекаєте? Дайте інший документ. Дайте інший план звільнення. Мені дорікали будапештським форматом, бухарестським форматом, стамбульським, лондонським і іншими. Чому ж зараз ми будуємо мир на базі Мінських угод? Чому санкції світ застосовує? Чому світова коаліція і міжнародна допомога теж на базі Мінських угод?" – висловився він.

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Порошенко гнівно звернувся до нової влади

Порошенко гнівно звернувся до нової влади

Скріншот з відео

"Зробіть щось краще, а потім критикуйте", – обурився п'ятий президент.

Порошенко гнівно звернувся до нової влади

Порошенко гнівно звернувся до нової влади

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко відреагував на заклик Володимира Зеленського до єдності і запропонував нинішньому главі держави альтернативу "формули Штайнмаєра".

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Тема
мінські домовленості
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Даже если правительство Зе ничего не будет делать, результат будет лучше чем у порошенко, так как Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года
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Хилько Влад
Хилько Влад
Как можно было голосовать за вора и коррупционера Порошенка. Этот нехороший человек паразитирует на патриотизме и нагло обирает народ. Это какими недалекими надо быть, чтобы до сих пор вестись на его показной лжепатриотизм и его банды порохоботов. Они до сих пор мутят воду и хотят реванша, понимая, что могут за свои преступные деяния попасть в тюрьму. Если номер не пройдет у них у всех иностранные паспорта и гражданство, деньги в офшорах, а так же маленькие хатынки в курортных местах.
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Дмитров Дмитрий
Дмитров Дмитрий
Хилько Влад, , нда! Тяжельій случайґ
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кулагин сергей
кулагин сергей
Это в смысле как святой петя сделал во время событий в Дебальцево , открыть офшорчик на Виргинах .
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