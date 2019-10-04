"Зробіть краще, а потім критикуйте!" Порошенко гнівно звернувся до нової влади

П'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко "вибухнув" через звинувачення в неефективності Мінських угод, підписаних під час його перебування при владі.

Він відповів на критику в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Вам не подобаються Мінські угоди? Порошенко вже півроку не президент. Так запропонуйте інші. Що ж ви півроку чекаєте? Дайте інший документ. Дайте інший план звільнення. Мені дорікали будапештським форматом, бухарестським форматом, стамбульським, лондонським і іншими. Чому ж зараз ми будуємо мир на базі Мінських угод? Чому санкції світ застосовує? Чому світова коаліція і міжнародна допомога теж на базі Мінських угод?" – висловився він.

Порошенко гнівно звернувся до нової влади Скріншот з відео

"Зробіть щось краще, а потім критикуйте", – обурився п'ятий президент.

Порошенко гнівно звернувся до нової влади Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко відреагував на заклик Володимира Зеленського до єдності і запропонував нинішньому главі держави альтернативу "формули Штайнмаєра".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся