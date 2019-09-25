"Зробимо все": Зеленський пообіцяв Трампу "іншу епоху" в Україні

Президент України Володимир Зеленський анонсував серйозну боротьбу з корупцією.

Про це він заявив перед журналістами після переговорів із лідером США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, в середу, 25 вересня.

"Ми піднімали дуже багато питань, і коли ми говоримо з вами про популярність, ми сьогодні говорили з президентом Сполучених Штатів. Я йому сказав, що це не дуже гарна реклама для України, що всі говорять, що корумпована країна. Я його запросив в Україну, щоб він побачив, що у нас справді європейська демократична країна. Я йому говорив, що зробимо все.

І зараз будемо говорити з нашою командою, будемо говорити зі світовими лідерами, щоб все ж цей імідж, що коли ми говоримо про Україну, всі починають говорити "а що з приводу корупції", щоб ця "реклама" закінчилася. І ми починаємо іншу епоху", – сказав Зеленський.

Також Зеленський наголосив на необхідності американських інвестицій для України, а Трамп зазначив, що вважає Київ стратегічно важливим для ЄС і вказав на важливість збільшення товарообігу між країнами.

Зеленський та Трамп president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп і Зеленський також обговорили війну на Донбасі, анексію Криму, переговори з Путіним і скандал довкола "справи Байдена". Також український лідер запросив Трампа до Києва.

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