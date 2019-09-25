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27 вересня • оновлено в 19:54
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"Зробимо все": Зеленський пообіцяв Трампу "іншу епоху" в Україні

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Президент України Володимир Зеленський анонсував серйозну боротьбу з корупцією.

Про це він заявив перед журналістами після переговорів із лідером США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, в середу, 25 вересня.

"Ми піднімали дуже багато питань, і коли ми говоримо з вами про популярність, ми сьогодні говорили з президентом Сполучених Штатів. Я йому сказав, що це не дуже гарна реклама для України, що всі говорять, що корумпована країна. Я його запросив в Україну, щоб він побачив, що у нас справді європейська демократична країна. Я йому говорив, що зробимо все.

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І зараз будемо говорити з нашою командою, будемо говорити зі світовими лідерами, щоб все ж цей імідж, що коли ми говоримо про Україну, всі починають говорити "а що з приводу корупції", щоб ця "реклама" закінчилася. І ми починаємо іншу епоху", – сказав Зеленський.

Також Зеленський наголосив на необхідності американських інвестицій для України, а Трамп зазначив, що вважає Київ стратегічно важливим для ЄС і вказав на важливість збільшення товарообігу між країнами.

Зеленський та Трамп

Зеленський та Трамп

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп і Зеленський також обговорили війну на Донбасі, анексію Криму, переговори з Путіним і скандал довкола "справи Байдена". Також український лідер запросив Трампа до Києва.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Нью Йорк
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Также Зеленский подчеркнул необходимость американских инвестиций для Украины..." - Просить денег в качестве гумпомощи - уже не получается, просить в долг - так отдавать надо и с процентами, да и не дают уже... а вот просить инвестиции - это круто! Инвестиции - это коммерческие проекты, те же деньги под иным углом зрения. Но разница в том, что это коммерческие проекты и отдавать их не надо. Прогорел инвестор - это его проблемы, а не страны и долгов нет, а деньги уже оприходованы.... . Удобно однако.... Идиоты-инвесторы - вперед, на Украину! А риторика "дайте нам денег" - все время повторяется под разными предлогами.... и с разными формулировками.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Все зделаем,сказал клоун,отсосем .в дупу дадим если потребуется, Дональд Федорович! Я ваша на веки!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Петро тоже обещал другую эпоху. Она уже закончилась не начавшись? Х*хлы, работать не пробовали?
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