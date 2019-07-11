"Зробимо все для захисту": у Вакарчука зробили рішучу заяву щодо мови

Партія Вакарчука "Голос" підтримує закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набуває чинності 16 липня.

Оскільки члени команди "Голос" долучалися до створення та просування цього закону, то його ключові положення відображають позицію партії з мовного питання, інформує пресслужба політсили.

Так, зазначають у партії, одним із важливих завдань "Голосу" в новому парламенті буде захист положень закону, адже він створює умови для розвитку української мови, що є принциповим для консолідації країни.

Партія "Голос" Пресслужба партії "Голос"

"У команді "Голосу" – люди, добре відомі своїми ініціативами на підтримку й захист мови: Святослав Вакарчук пропагував українську мову та музику на весь світ, Сергій Притула запустив перше і найбільше україномовне гумористичне шоу та популяризує українську книгу, Анастасія Розлуцька організувала безкоштовні курси української мови у відповідь на активність русифікаторів. Уся команда партії стоїть на позиціях захисту й розвитку української мови", – йдеться у повідомленні.

"Голос" чинитиме опір намірам агресора використати мовне питання у гібридній війні та спробам "захистити" російськомовних українців, підсумували у партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав національну ідентичність українців найсильнішою зброєю. Також у Вакарчука назвали пріоритети у Раді для "Голосу".

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