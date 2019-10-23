"Зробимо це разом": Зеленський анонсував перевірку своїх депутатів на детекторі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про корупцію у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Він заявив, що всі члени цього комітету мають пройти перевірку на детекторі брехні.

Про це Зеленський заявив у пості на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит президента у далеку країну – зручна нагода дискредитувати фракцію "Слуга Народу" та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам – і зовнішнім, і внутрішнім. Хочу сказати цим людям: якщо ви так насправді думаєте, то глибоко помиляєтеся. Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція повз мене не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України", - написав Зеленський.

Президент вважає, що зняти всі питання щодо інформації про те, що депутати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики могли голосувати за окремі рішення за гроші, допоможе перевірка на детекторі брехні.

"Вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось", - пообіцяв Зеленський.

На його думку, така пропозиція має покласти край скандалу і розбіркам у соцмережах.

"Механізм, як на мене, простий і прозорий. А тому – набагато кращий, ніж з‘ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали. Ми йшли на вибори під лозунгом "Зробимо це разом!" Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього лозунгу. Разом – то разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішими за інших", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що 18 жовтня частина членів парламентського податкового комітету від "Слуги народу" відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д, який передбачає ліквідацію існуючих корупційних схем у сфері оцінки об’єктів нерухомості. Саме ці схеми називають "дійною коровою" скандального нардепа Антона Яценка. Такий "демарш" "Слуг народу" викликав неабиякий скандал і звинувачення у голосуванні за гроші. Зрештою на скандал відреагували в Офісі президента, запропонувавши перевірити 11 нардепів з президентської фракції на детекторі брехні.

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