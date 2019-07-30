Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Зробимо їх разом!" Пропагандисти Путіна зухвало напросилися на інтерв'ю із Зеленським

Читати матеріал російською

Російські пропагандисти попросили президента України Володимира Зеленського дати їм інтерв'ю.

Як передає "РИА Новости", в Офіс президента був спрямований "запит із проханням відповісти на питання агентства".

"У будь-якому форматі. Хотіли б поговорити про майбутнє російсько-українських відносин, долі утримуваних осіб, включаючи керівника порталу РІА Новини Україна Кирила Вишинського", - повідомили пропагандисти.

"Володимире Олександровичу, зробимо їх разом! Чи ви жартуєте?" - написали вони.

Новини
"Тупі ідіоти!" Пропагандисти Путіна вибухнули через "терориста" Зеленського
"Зробимо їх разом!" Пропагандисти Путіна зухвало напросилися на інтерв'ю із Зеленським

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот, інтерв'ю "УП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам. За його словами, "Україна відрізняється від багатьох країн відкритістю і демократичністю".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
92
22
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
26
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Podyu Roman
Podyu Roman
Не получится. Там же Богдана не будет :)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, и что тут такого это работа журналистов брать интервью!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
То есть когда ушастый Цымбал порет селюковскую чушь у Путина, он тоже напрашивается?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel