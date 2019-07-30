"Зробимо їх разом!" Пропагандисти Путіна зухвало напросилися на інтерв'ю із Зеленським

Російські пропагандисти попросили президента України Володимира Зеленського дати їм інтерв'ю.

Як передає "РИА Новости", в Офіс президента був спрямований "запит із проханням відповісти на питання агентства".

"У будь-якому форматі. Хотіли б поговорити про майбутнє російсько-українських відносин, долі утримуваних осіб, включаючи керівника порталу РІА Новини Україна Кирила Вишинського", - повідомили пропагандисти.

"Володимире Олександровичу, зробимо їх разом! Чи ви жартуєте?" - написали вони.

Володимир Зеленський скріншот, інтерв'ю "УП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам. За його словами, "Україна відрізняється від багатьох країн відкритістю і демократичністю".

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