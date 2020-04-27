Кабмин временно запретил украинцам выезжать за границу на работу. Только к родственникам. Например, Финляндия хотела ввезти 14 тыс. сезонных работников, но успели выехать только 200 человек. Потом правительство Украины приостановило этот выезд.
Правильно, еще паспорта нужно забрать. Кто же будет класть плитку и наводить чистоту за 8 тысяч гривен, если можно поехать в Польшу на заработки? Это раньше власть разводила руками под крики "украинцы уезжают", а теперь все - конец эпохи бедности. Откатались свое. Дешевая рабочая сила - залог успешной экономики, вы не знали? Теперь узнали. Капитализация карантина, ага. Зробили их разом. Только кого "их" все непонятнее...
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