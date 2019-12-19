"Зриву не було!" В Україні прояснили підсумки переговорів у Мінську

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську в середу, 18 грудня, відбувався нормальний переговорний процес, і не було ніяких спроб "зірвати" його з боку представників ОРДЛО.

Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Олексій Резніков на пресбрифінгу за підсумками зустрічі. Він відбувся 19 грудня в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

За його словами, хоч сторони і не домовилися щодо обміну полоненими, немає підстав говорити про те, що щось трапилося не так.

Олексій Резніков прояснив підсумки переговорів у Мінську

"Я б хотів зазначити, що багато сьогодні було якихось витоків інформації про те, що начебто, щось не так відбувалося, хтось щось зривав... Це нормальний переговорний процес, він дуже складний, має багато нюансів, технічних деталей і говорити про те, що щось зірвано чи не відбулося, сьогодні немає таких підстав", – сказав Рєзніков.

Крім цього, він додав, що учасники ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі продовжать роботу у форматі відеоконференцій, щоб до Нового року завершити переговори щодо ключових питань.

"Сьогодні вдалося продовжити діалог і, головне, домовитися, що буде вжито всіх необхідних заходів, щоб в цьому році отримати позитивний результат. Тому наголошую: домовилися про те, що незавершена робота Тристоронньої контактної групи в 2019 році буде продовжена за рахунок інших засобів зв'язку", – зазначив Рєзніков.

Зі свого боку представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська наголосила, що українська сторона готова до продовження переговорів у режимі відеоконференції найближчим часом, але дата залежить від низки чинників.

"Є велике бажання виконати домовленості, досягнуті в рамках "нормандського" саміту. По-друге, у нас є певні зобов'язання перед тими, хто залишається в полоні", – сказала вона.

Водночас Лутковська підтвердила слова свого колеги, заявивши, що зриву переговорів не було. Вона підкреслила, що виникли тільки "технічні нюанси".

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка "республіки" Дарина Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією здійснюватиметься в три кроки: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську в середу, 18 грудня, сторони не змогли домовитися щодо обміну полоненими. Близькі до переговорного процесу джерела розповіли, що головною причиною зриву переговорів стала неузгодженість формату обміну.

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