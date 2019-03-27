"Зриває різьбу": Гриценко поскаржився на дискредитацію конкурентами

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що у Київській, Чернігівській і, можливо, в інших областях поширюється газета з неправдивою інформацією про нього.

Про це політик написав у Facebook. За його словами, до цього "весь цей бруд понад рік поширював штаб одного з кандидатів, і витратив на це десятки мільйонів".

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"Чому мій "низький рейтинг" зриває у них різьбу? ...Тепер до брудної кампанії долучився ще один фігурант, на якого я дав офіційні покази років на 12-15 тюрми – Наливайченко. Наклад понад 200 тисяч, оплата з виборчого фонду Наливайченка", – пише Гриценко.

З Чернігівщини політику повідомили, що за роздачу 60 тис. газет дають 75 тис. грн готівкою. "За кілька днів до голосування, от же ж мерзотники! І все одно #ЧеснихБільше", – підсумував Гриценко.

Facebook Анатолія Гриценка

Facebook Анатолія Гриценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів, як Україні відмовитись від іноземного газу і знизити тарифи.

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