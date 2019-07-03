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Зриває дедлайни: Парубій накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

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Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він вчасно не дав відповіді щодо закону про тимчасові слідчі комісії.

На засіданні парламенту 3 липня Парубій звернувся до голови держави, пише видання "Українська правда".

"Президент Зеленський вже 27 червня мав дати відповідь щодо закону, який ми прийняли, про тимчасові слідчі комісії. Згідно з Конституцією минуло 15 днів: мало бути або вето, або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону. Це один із принципових законів для Верховної Ради", – заявив спікер.

Парубій звинуватив Зеленського

Парубій звинуватив Зеленського

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За його словами, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент наклав вето, втім документ досі не прийшов у Верховну Раду. Тому Парубій звернувся до Офісу президента України із вимогою негайно передати документ із рішенням у парламент.

Він додав, що важливо знати, чи справді накладене вето. За його словами, в такому випадку після прийняття Виборчого кодексу слід буде подолати його або проголосувати за пропозиції.

Спікер наголосив, що вказаний закон регламентує парламентський контроль, і додав, що вже 4 липня спливає термін для підписання закону про Пласт.

"Я сподіваюсь, що хоча б закон про Пласт буде підписаний, бо пластуни не можуть нести відповідальність за інколи непрофесійність серед найвищих політичних ешелонів", – підсумував він і сказав, що сподівається на роботу згідно із законом і Конституцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Мир Миру
Мир Миру
АП працює відповідно до зарплати... Повільно, неохоче і неякісно. Хіба не це відчувають "маленькі" українці?
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот вам и тв#рь зеленая! эту куклу протолкнули в президенты друзья коломойши. А так же туп#цы, которых 73%, которых легко обработать! эти 73% это не социально ответственные граждане Украины. Более того, это вообще не украинцы, разве что по паспорту. Это как правило слаборазвитые, легковнушаемые индивидуумы. По статистке большая их часть люди с российским корнями. На генном уровне, россияне впитывают любую информацию как губка, без предварительного анализа и размышлений (что мы наблюдаем на россии). Что собственно мы и наблюдаем и у нас - 73%...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Махно Володимир, ну,тебе,натуральному идиоту,до этих слаборазвитых никогда не подняться
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