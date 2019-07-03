Зриває дедлайни: Парубій накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він вчасно не дав відповіді щодо закону про тимчасові слідчі комісії.
На засіданні парламенту 3 липня Парубій звернувся до голови держави, пише видання "Українська правда".
"Президент Зеленський вже 27 червня мав дати відповідь щодо закону, який ми прийняли, про тимчасові слідчі комісії. Згідно з Конституцією минуло 15 днів: мало бути або вето, або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону. Це один із принципових законів для Верховної Ради", – заявив спікер.
Парубій звинуватив Зеленського
За його словами, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент наклав вето, втім документ досі не прийшов у Верховну Раду. Тому Парубій звернувся до Офісу президента України із вимогою негайно передати документ із рішенням у парламент.
Він додав, що важливо знати, чи справді накладене вето. За його словами, в такому випадку після прийняття Виборчого кодексу слід буде подолати його або проголосувати за пропозиції.
Спікер наголосив, що вказаний закон регламентує парламентський контроль, і додав, що вже 4 липня спливає термін для підписання закону про Пласт.
"Я сподіваюсь, що хоча б закон про Пласт буде підписаний, бо пластуни не можуть нести відповідальність за інколи непрофесійність серед найвищих політичних ешелонів", – підсумував він і сказав, що сподівається на роботу згідно із законом і Конституцією.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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6 червня ВРУ ухвалила законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії.
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