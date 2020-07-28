Зрив перемир'я терористами на Донбасі: у Раді розповіли про реакцію України

Україна інформує про зрив перемир'я терористами на Донбасі СММ ОБСЄ, а також своїх міжнародних партнерів.

Відтак усі факти про порушення з боку російських окупантів збираються у "скарбничку" дій, спрямованих на унеможливлення режиму тиші. Як повідомляє "Громадське радіо", про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (партія "Слуга народу").

За його словами, відстеження провокацій бойовиків та систематизація інформації про них необхідні, аби на політичному рівні, шляхом переговорів тримати ситуацію під контролем.

Також парламентар зазначив, що надія щодо того, що чергове перемир’я на Донбасі буде інакшим, аніж попередні, базується на тому, що для цих домовленостей було докладено "неабияких зусиль" із боку української делегації та політичних консультантів "нормандської четвірки".

"Це відбувалося шляхом декількох етапів переговорів, тому надія все ж таки на те, що це перемир’я буде сталим, є. Те, що відбуваються такі поодинокі провокації, це відбувалося і раніше. Завдання наше полягає в тому, щоб, як правильно зазначив керівник Операції Об’єднаних сил, верифікувати, чи це просто провокація, мета якої почути вогонь у відповідь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, чи все ж таки перевірити, що це є принципове рішення збройних сил нашого противника, тому, я думаю, що ми можемо довіряти нашим військовим і бути стриманими", – запевнив Костін.

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