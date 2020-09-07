Зеленський сказав, коли можуть відбутися переговори з Путіним щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський сподівається, що зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" прояснить дату нових переговорів щодо Донбасу між лідерами України, РФ, Німеччини та Франції.

Як ідеться на сайті Офісу президента, ситуацію на сході України Зеленський обговорив у телефонній розмові із президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою. Бесіда відбулася 7 вересня.

"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягти миру", – сказав президент.

Він також висловив глибоку стурбованість грубим порушенням всеосяжного перемир'я з боку незаконних збройних формувань, що сталося 6 вересня і призвело до загибелі українського військовослужбовця. У результаті обстрілу поранення отримав іще один воїн Збройних сил.

Зеленський також висловив подяку Вільнюсу й особисто президенту Литви за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, сторони обговорили заходи, що вживаються в Україні та Литві для протидії поширенню коронавірусу й мінімізації впливу пандемії на громадян.

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