Кулеба про зрив перемир'я на Донбасі: Україна з Росією має дві війни

Між Україною та Росією йдуть дві війни: гаряча озброєна на Донбасі й дипломатична.

Таку заяву в ефірі "Свободи слова" зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зрив терористами режиму припинення вогню.

"У мене є стійке враження, що 6 і 7 вересня крок зробила Російська партія збройної війни. Очевидно, це відбувається саме зараз, оскільки в Україні стартувала передвиборча кампанія. І ми розуміємо, що в нас є політичні сили, яким на цьому тлі будь-яка погана новина зі сходу додає балів", – сказав він.

Як розповів глава МЗС, після загострення він терміново ініціював розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, проте виявилося, що він поїхав до Сирії у відрядження. Коли відбудеться розмова міністрів, невідомо.

"Я готовий, чекаю розмови. Вважаю, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якої потрібно говорити, – це Російська Федерація", – підкреслив Кулеба. Він зазначив, що таке ж доручення дав йому президент Володимир Зеленський.

Міністр розповів, що на переговорах українська сторона повинна запитати, як Росія пояснює те, що трапилося і чи залишається вона вірна режиму припинення вогню. Також МЗСам потрібно буде обговорити підготовку "нормандської" зустрічі представників відомств. Перед цим повинні зустрітися радники України, РФ, Франції та Німеччини.

"Під час розмови з партнерами саме ми донесли правду про те, що сталося на Донбасі і хто зірвав режим припинення вогню. Але поки реакції не послідувало. Однак упевнений, що це питання в світі ретельно вивчать. І тоді вже буде зворотний зв'язок", – сказав дипломат.

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