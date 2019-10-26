Зрив "нормандського саміту": Україні запропонували "стимулювати" Путіна

Змусити Росію сісти за стіл переговорів в "нормандському форматі" може тільки жорстка позиція України і посилення антиросійських санкцій з боку західних партнерів.

Таку думку висловив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко в ефірі ObozTV. За його прогнозами, до кінця 2019 року зустріч в "нормандському форматі" не відбудеться.

"Не бачу передумов, щоб зустріч відбулася до кінця року", – заявив експерт.

За його словами, в майбутньому Москва буде змушена піти на переговори в "нормандському форматі", але скільки часу може пройти – прогнозувати складно.

"Наші західні партнери можуть стимулювати це додатковими санкціями. Хочу нагадати, що зараз у нас повні підстави звинуватити Росію в тому, що вона вкотре зриває досягнуті домовленості про перемир'я і припинення вогню. А це – додаткові підстави для запровадження нових санкцій", – наголосив він.

При цьому Мусієнко зазначив, що у поточній ситуації "нормандський формат" не вигідний Україні.

"Тому що в "нормандському форматі" обговорюють виконання Мінських угод. А самі Мінські угоди виписані таким чином, що передбачають основні поступки і односторонні компроміси з боку України. Звичайно, в таких умовах він більше не вигідний нам (ніж Росії. – Ред.)", – пояснив експерт.

Він додав, що зараз Україна може зажадати знайти альтернативу Мінському формату, оскільки РФ не виконує досягнутих домовленостей про припинення вогню, режимі тиші та відведення озброєнь.

"Нормандський" може зберегтися як формат, який розробить альтернативу Мінську. Буде це Мінськ-3 чи Мінськ-4, чи буде називатися якось інакше", – припустив Мусієнко.

Президент РФ Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL:

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