"Зрадники": Береза розкритикував підтримку закону Зеленського

Народний депутат України 8-го скликання Борислав Береза розкритикував проєкт закону президента Володимира Зеленського стосовно змін до Конституції щодо децентралізації.

У Facebook він написав, що не потрібно погоджуватися з прихильниками Зеленського, які сподіваються, що зміни зроблять Україну "потужною державою".

"У цьому разі можна ще спробувати злетіти, махаючи руками. Те, що раніше це нікому не вдавалося, можна відкинути в сторону. Раніше просто махали руками, а тепер треба взяти по 20-кілограмовій гантелі в кожну руку. Це серйозно додасть солідності й ваги експерименту. До речі, з цими правками до Конституції все так само. Цікаво ще й те, хто їх написав і впарив Зеленському? А те, що локшину йому повісили професійно, я не сумніваюся. Він повірив і подав. Залишилося зрозуміти, хто за це проголосує у ВР – дурні чи зрадники?" – зазначив Береза.

Раніше Борислав Береза заявив, що пропоновані президентом зміни – це "дно й пекло".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він вносить зміни до Конституції щодо децентралізації.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Зеленський пропонованими змінами до Конституції скасовує демократичну реформу децентралізації і вводить "смотрящих" і диктатуру.

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