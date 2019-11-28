"Зрада українській армії!" "ЄС" звернулась до СБУ через заяви Оржеля щодо російського газу

Партія "Європейська солідарність" звернулася в СБУ із заявою про вчинення кримінального правопорушення міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексієм Оржелем після його промов про відновлення прямих закупівель газу в Росії.

Повний текст заяви опублікований на сайті "ЄС". У партії зазначили, що Оржель під час презентації запланованих на 2019-2020 роки змін у сфері енергетики та екології "To do list" у Києві повідомив про те , що в уряді можуть розробити механізм реалізації прямого постачання газу із Росії в Україну. Ще раніше він заявляв про те, що прямі поставки газу в Україну можливі з Російської Федерації на ринкових умовах.

"Як відомо, на відновленні закупівлі Україною природного газу в Росії наполягає президент Росії Володимир Путін. Відтак інціативи та заяви Оржеля віддзеркалюють позицію вищого керівництва країни-агресора і сприяють підривній діяльності РФ проти України", - сказано у заяві партії.

"ЄС" звернулась до СБУ через заяви Оржеля про російський газ

Парламентарі заявили, що оголошені міністром заяви щодо відновлення прямих закупівель газу з Росії є серйозною загрозою національній безпеці нашої держави і можуть містити елементи державної зради, коли Україну свідомо роблять залежною від країни-агресора.

"Україна протягом чотирьох років не купує газу в Росії. Саме через газовий шантаж Росії у 1997-му році Україна погодилась на розподіл Чорноморського флоту і базування російських кораблів у Севастополі.

Саме у гонитві за газовою знижкою у 2010-му році Україна погодилася на ганебні Харківські угоди і пролонгувала перебування російського флоту у Криму. Це закінчилося анексією Кримського півострова і війною на Донбасі. Залежність від російського газу – це є загроза самій незалежності України.

Це є зрада української Армії і воїнів, які щодня боронять наш суверенітет і територіальну цілісність. Тепер Україну вирішили здати енергетично і економічно. Здобуття газової незалежності стало одним із найстратегічніших досягнень та ударом по інтересах Москви", - заявили у "ЄС".

На переконання нардепів, так званий "дешевий газ" – це механізм російського політичного тиску, руйнування системи національної безпеки України, загроза втрати суверенітету, а також джерело колосальної корупції.

Партія зажадала від СБУ прийняти заяву і протягом 24 годин внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; почати розслідування кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Також надати документ, що підтверджує прийняття цієї заяви і його реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а після закінчення попереднього розслідування матеріали справи направити до суду.

Як писав OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

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