Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с скандального нардепа от группы “За будущее” Ярослава Дубневича. При этом монобольшинство “Слуги народа” дало всего лишь 208 голосов. Хотя для принятия решения нужно было минимум 226.

Вероятной причиной провала является противодействие условной группы Игоря Коломойского внутри команды Зе.

Какие выводы?

Не поддержала неформальная группа Коломойского внутри "Слуги". Как ранее сообщал OBOZREVATEL, там примерно 30 нардепов.

Заседание фракции прошло на повышенных тонах. В Офисе президента недовольны такой позицией части депутатов.

Такие голосования показывают, что в критических моментах у монобольшинства нет 226 голосов. Партия шла на внеочередные парламентские выборы с лозунгом очищения от старых коррупционных элит, но голосование в отношении Дубневича показало, как сложно парламенту принимать такие решения.

Ситуацию вырулил "Голос". Фракция дала все 100% голосов "за" (19 нардепов). Без этих голосов правоохранительные органы не имели бы права задерживать нардепа.

Что происходит?

Заседание фракции "Слуги народа" перед голосованием вышло очень напряженным. Как пишет Telegram-канал “Темный рыцарь”, глава СН Давид Арахамия даже орал матом на нардепов, потому что голосов под скандальное голосование не было.

По информации OBOZREVATEL, резко против ареста выступила негласная группа олигарха Игоря Коломойского. Там решили занять двузначную позицию - с одной стороны поддержать снятие неприкосновенности, на за сам арест голоса не дать. По сути это голосование по Дубневичу и формализировало членов парламента от Коломойского во фракции монобольшинства.

Ярослав Дубневич dyvys

Именно это не понравилось как Арахамии, так и Офису президента. В итоге фракция “Слуги” дала всего лишь 208 голосов. Так или иначе зеленую кнопку не нажали 44 нардепов монобольшинства. Кто эти люди?

Воздержались, не голосовали или отсутствовали: Александр Дубинский, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Боблях, Владислав Бородин, Виктория Вагнер, Максим Березин, Игорь Васильковский, Дарья Володина, Федор Вениславский, Елена Винтоняк, Александр Гайду, Сергей Демченко, Анатолий Драбовский, Олег Дунда, Максим Зуев, Роман Иванисов, Олег Колев, Сергей Колебошин, Елена Копанчук, Юрий Заславский, Валерий Колюх, Игорь Кривошеев, Александр Куницкий, Михаил Лаба, Александр Матусевич, Мария Мезенцева, Александр Копыленко, Алексей Мовчан, Сергей Мельник, Роман Мулик, Евгений Петруняк, Эдуард Прощук, Вячеслав Рублев, Сергей Северин, Анна Скороход, Елена Совгыря, Валерий Стернийчук, Александр Ткаченко, Игорь Фрис, Остап Шипайло, Александр Шпак, Александр Юрченко и Юлия Яцык.

Голосование Скриншот

Чем “знаменит” Ярослав Дубневич?

В НАБУ отметили, следствие считает Дубневича организатором коррупционной схемы. Как председатель Комитета Верховной Рады Украины он фактически пролоббировал выделение средств "Укрзалізниці" на закупку стрелочных переводов и запасных частей к ним для железнодорожных путей, а в дальнейшем – вместе с привлеченными лицами организовал закупку продукции по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

Стоимость продукции росла на каждом этапе посредничества:

"Днепропетровский стрелочный завод" продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн грн, "Корпорация КРТ" продала ее компании "АРГО" за 631,4 млн грн (+20%), а "АРГО" перепродала "Укрзалізниці" за 637,9 млн грн (+1%). На самом деле продукция была доставлена ​​"Укрзалізниці" непосредственно от завода-производителя.

Схема Дубневича НАБУ

Согласно заключению эксперта, филиалу "ЦЗВ "ПАО "Укрзалізниця" нанесено 93,28 млн грн убытков. Следствие выяснило, что незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.

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