Зовсім скоро: у Зеленського вирішили провести дострокові місцеві вибори

В Офісі президента України Володимира Зеленського прийняли рішення про проведення дострокових місцевих виборів.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело в ОП, за словами якого, зараз в оточенні глави держави йде обговорення юридичних тонкощів даного кроку.

Що стосується дати їх проведення, джерело заявило, що вибори відбудуться "в максимально короткі терміни".

Напередодні сам Зеленський натякнув, що місцеві вибори, які заплановані на 2020 рік, можуть пройти раніше. "Не розслабляйтеся", - сказав президент журналістам.

Відзначимо, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання - близько 240 (в сумі за списками і мажоритаркою).

Зеленський в штабі "Слуги народу" "Новий час"

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розбирався, чим небезпечна монополія влади і до яких наслідків це може призвести в майбутньому.

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