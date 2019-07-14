"Зовсім не розуміє": з'ясувалася небезпека можливої зустрічі Зеленського з Путіним

Президент України Володимир Зеленський не готовий до переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і не розуміє небезпеку, що виходить від президента РФ.

Про це виданню "Голос Америки" заявив російський економіст, екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. На його думку, Зеленський "зовсім не розуміє свого так званого партнера".

"Йому потрібно виконати домашнє завдання, починаючи від основ дипломатії до психології і вивчення цієї особистості", – заявив Ілларіонов.

"У мене немає відчуття, що Зеленський зробив це домашнє завдання. Він збирається зустрітися з людиною, яка дуже досвідчена, дуже допитлива, дуже добре підготовлена, яка використовує різні інструменти, яка здатна розіграти кілька карткових партій у різних столах одночасно. І багато досвідчених політиків з усього світу зазнали невдачі в переговорах з Путіним", – підкреслив експерт.

svoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 липня президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Путін після розмови із Зеленським обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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