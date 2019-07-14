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"Зовсім не розуміє": з'ясувалася небезпека можливої зустрічі Зеленського з Путіним

16.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не готовий до переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і не розуміє небезпеку, що виходить від президента РФ.

Про це виданню "Голос Америки" заявив російський економіст, екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. На його думку, Зеленський "зовсім не розуміє свого так званого партнера".

"Йому потрібно виконати домашнє завдання, починаючи від основ дипломатії до психології і вивчення цієї особистості", – заявив Ілларіонов.

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"У мене немає відчуття, що Зеленський зробив це домашнє завдання. Він збирається зустрітися з людиною, яка дуже досвідчена, дуже допитлива, дуже добре підготовлена, яка використовує різні інструменти, яка здатна розіграти кілька карткових партій у різних столах одночасно. І багато досвідчених політиків з усього світу зазнали невдачі в переговорах з Путіним", – підкреслив експерт.

"Зовсім не розуміє": з'ясувалася небезпека можливої зустрічі Зеленського з Путіним

svoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 липня президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

  • Путін після розмови із Зеленським обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным ? И на старуху бывает проруха, а на старика - и подавно ! Политика - это настолько не предсказуемое дело, что может как раз неопытность Зеленского и сыграет злую шутку с этим самым стариком ?
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Хорошо-там где нас нет !, Что же это ты обижаешь президента Трампа, канцлера Меркель, да и некоторых других "стариков". Что, у самого еще молоко на губах не обсохло, а лезешь в политику.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Любой xoxoл это гaвнo рядом с Путиным!
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
А любой Хаврыла - это гав-но того самого Путина ! Хотя бы потому, что он Путин к нему именно так относится и как видим вполне заслуженно .
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Безграмотный скоморох будет постоянно не готов к такого рода событиям и не только с Путиным, да и со всеми остальными. В политике шоу-клоунаду, как на сцене не устроишь. Тут дурака видно из далека, а если ты таким и есть, то лучше ешь шаурму на вокзале, а к Путену отправь опытных дипломатов; а не Богданых.
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