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"Зомбіленд відкрив могильник історії": в Україні висміяли "повсталу" Вітренко

1.8тЧитати матеріал російською

Лідер "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко вирішила нагадати про себе і після тривалого затишшя засвітилася на одному з українських телеканалів.

Ця подія не залишилася непоміченою. Так, політтехнолог Олексій Голобуцький назвав канал "Зомбілендом".

"Дивіться, кого викопав 112-й! Десь повиколупували Вітренко, щоб вона віщала про "наших атцов" і "день пабєди". А заодно про те, що "війну розв'язав євромайдан". Наше телебачення реально перетворюється на такий собі Зомбіленд: витягує з могильників історії тушки різного ступеня підгнілості..." - написав він у своєму Телеграм-каналі.

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Наталія Вітренко

Наталія Вітренко

112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли спільне фото Вітренко і колишнього народного депутата від Партії регіонів Олени Бондаренко.

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Особи
Наталія ВітренкоОлексій Голобуцький
Місце
Україна
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Из серии "восставшие из ада"?
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