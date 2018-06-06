Зняття санкцій з Росії: НАТО поставило Італію на місце

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про перегляд санкцій проти Росії можна говорити тільки після зміни поведінки Москви.

Дану позицію він озвучив на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати заяву нового прем'єра Італії Джузеппе Конте щодо перегляду антиросійських санкцій, передає "Європейська правда".

"Санкції важливі, вони посилають чіткий сигнал, що дії Росії в Україні мають наслідки", - заявив глава Альянсу.

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Столтенберг нагадав, що НАТО дотримується подвійного підходу у відносинах з Росією, який полягає, з одного боку, в сильній обороні і стримуванні, і з іншого боку - в діалозі.

"Ми не хочемо ізолювати Росію. Росія є нашим сусідом і буде залишатися сусідом. Ми дійсно хочемо розвивати діалог з Росією. Діалог не простий, але саме тому він важливий", - додав він.

Також генсек назвав Італію цінних союзникам по НАТО і заявив, що очікує на співпрацю з урядом Конте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що новий уряд буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.