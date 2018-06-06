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Зняття санкцій з Росії: НАТО поставило Італію на місце

4.3тЧитати новину російською

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про перегляд санкцій проти Росії можна говорити тільки після зміни поведінки Москви.

Дану позицію він озвучив на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати заяву нового прем'єра Італії Джузеппе Конте щодо перегляду антиросійських санкцій, передає "Європейська правда".

"Санкції важливі, вони посилають чіткий сигнал, що дії Росії в Україні мають наслідки", - заявив глава Альянсу.

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Столтенберг нагадав, що НАТО дотримується подвійного підходу у відносинах з Росією, який полягає, з одного боку, в сильній обороні і стримуванні, і з іншого боку - в діалозі.

"Ми не хочемо ізолювати Росію. Росія є нашим сусідом і буде залишатися сусідом. Ми дійсно хочемо розвивати діалог з Росією. Діалог не простий, але саме тому він важливий", - додав він.

Також генсек назвав Італію цінних союзникам по НАТО і заявив, що очікує на співпрацю з урядом Конте.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що новий уряд буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Йенс Столтенберг
Об'єкт
НАТО
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