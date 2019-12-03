Зняття недоторканності: "слуги народу" ухвалили новий законопроєкт

Монобільшість Верховної Ради України у вівторок, 3 грудня, підтримала внесення змін до деяких законодавчих актів відповідно до майбутнього скасування депутатської недоторканності.

За відповідний законопроєкт №2237 на засіданні парламенту проголосували в першому читанні 253 народні депутати.

Так, у пояснювальній записці до документа звернули увагу на те, що Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів ще 3 вересня, проте в законодавстві залишилися норми, які суперечать цим положенням.

"Слуга народу" в Раді зробила важливий крок щодо зняття недоторканності atr.ua

Законопроєкт передбачає виключення з Кримінального процесуального кодексу України норми про депутатську недоторканність.

У документі детально розписали особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата, його затримання, обрання йому запобіжного заходу, проведення слідчих, розшукових та негласних слідчих дій.

Також пропонується внести зміни до закону України про статус нардепа, які передбачають, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування, або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому зміни внесуть і в Регламент Ради: виключають норми про порядок внесення і розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зняття депутатської недоторканності в першому читанні. 3 вересня депутати підтримали ініціативу в цілому.

11 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!