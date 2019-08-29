Зняття недоторканності й імпічмент президента: в "Слузі народу" розкрили план роботи Верховної Ради

Під час першого засідання Верховної Ради України IX скликання 29 серпня фракція "Слуга народу" планує повністю затвердити Кабінет міністрів України.

Про це заявив народний депутат від президентської партії Давид Арахамія, передає кореспондент OBOZREVATEL. Крім того, політики хочуть проголосувати за закони про зняття депутатської недоторканності та про імпічмент президента.

Також планується реєстрація пакету 30 законопроектів від новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука (економічний блок), а також законопроекти від Руслана Рябошапки, головного кандидата на посаду генерального прокурора.

Арахамія наголосив, що Рада буде засідати "до перемоги", навіть якщо засідання закінчиться вранці.

Давид Арахамія

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Під час першого засідання Рада створила п'ять парламентських фракцій і депутатські групи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!