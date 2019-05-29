Зняття депутатської недоторканності: Зеленський висунув Раді ультиматум

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів із 2020 року.

Глава держави наполягає на розгляді саме проекту закону №7203, заявив в ефірі "112 Україна" представник президента у ВР Руслан Стефанчук.

"Внесення змін до Конституції – велика тривала процедура. Безперечно, що в новий парламент ми будемо вносити зміни до Конституції, які ми й обіцяли. Це обговорення триватиме рік: Конституційний суд, висновок, повернення... Зараз найбільш процесуально швидкий механізм – це законопроект №7203. Там передбачено (зняття депутатської недоторканності. – Ред.) із 2020 року", – зазначив він.

За його словами, цей законопроект уже був позначений як невідкладний.

"Тому ми ще раз підкреслили, що зацікавлені, аби його розглянули як невідкладний", – підкреслив Стефанчук.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня до Верховної Ради внесли два проекти закону про імпічмент президента. Перший вніс заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, другий – президент України Володимир Зеленський.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram