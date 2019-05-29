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/Політика

Зняття депутатської недоторканності: Зеленський висунув Раді ультиматум

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Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів із 2020 року.

Глава держави наполягає на розгляді саме проекту закону №7203, заявив в ефірі "112 Україна" представник президента у ВР Руслан Стефанчук.

"Внесення змін до Конституції – велика тривала процедура. Безперечно, що в новий парламент ми будемо вносити зміни до Конституції, які ми й обіцяли. Це обговорення триватиме рік: Конституційний суд, висновок, повернення... Зараз найбільш процесуально швидкий механізм – це законопроект №7203. Там передбачено (зняття депутатської недоторканності. – Ред.) із 2020 року", – зазначив він.

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За його словами, цей законопроект уже був позначений як невідкладний.

"Тому ми ще раз підкреслили, що зацікавлені, аби його розглянули як невідкладний", – підкреслив Стефанчук.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня до Верховної Ради внесли два проекти закону про імпічмент президента. Перший вніс заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, другий – президент України Володимир Зеленський.

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Особи
Руслан СтефанчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниДепутатська недоторканістьзаконопроект
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вова любит ведь референдумы ? Пусть проведёт референдум по этому вопросу, гарантирую 90-процентную поддержку народа и это минимум ! И тогда у депутатов выхода не будет, или снятие неприкосновенности, или на свалку, выборы ведь не за горами !
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Кулакова Соня
Кулакова Соня
Спаcибо всeм тeм, ктo пoкaзaл мне этот прeкpасный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁wg40p2j Просто пpoйдя oпpоc пoлучилa почти пoлyгодовyю зapплaтy)) Пoльзуйтeсь, покa ещe eсть вoзмoжнocть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А почему не с ...завтра????
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