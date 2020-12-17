Знову обман: замість обіцяної зарплати в $ 4 тис., вчителі отримали міністра-плагіатора

Тарас Березовець Політика 18:05, 17.12.2020 Оновлено: 18:07, 17.12.2020

Цікавий момент. Зеленський обіцяв щомісячну вчителям зарплату в $ 4.000. Обдурив і зарплату не підвищив. Зате дав міністра-плагіатора Шкарлета. Як тепер вчителі та професура зможуть пояснити учням і студентам, що плагіат це дуже погано? Адже "історія успіху" нового міністра свідчить про зворотне. Бреши, обманюй, стань міністром. Про ганьбу в очах всього світу промовчу.

PS До речі, для розуміння. Шкарлет призначений на особисте прохання Папи Зеленського. Це він так наполіг, що Зеленський-молодший натиснув на Верховну Раду.

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