"Знову двійка!" Киву присоромили в Раді

У сесійній залі Верховної Ради України народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Кива стояв із плакатом, на якому була допущена граматична помилка.

Відповідні фото й зауваження опублікувала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Ілля Кива Facebook Ірини Геращенко

Зокрема, на фото Кива стоїть з банером, на якому надруковано напис українською мовою "Не дамо розкрасти землю".

"Знову двійка. Нардеп Кива охороняє плакат із грубою граматичною помилкою. "Розікрасти" пишеться через "і"! Розкрасти – це русизм", – присоромила одіозного парламентаря Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спливла інформація про те, що Кива уникнув тюремного ув'язнення за корупцію у 2013 році завдяки довідці з психлікарні. Суд як пом'якшувальну обставину взяв до уваги, що Кива "був на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом "наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості".

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