"Знищити як СРСР": у Росії гнівно відповіли Україні

Росію не вийде знищити як СРСР, тому що після введення санкцій країна об'єдналася.

Про це, коментуючи заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки, заявив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, пише RT.

"Основна причина розвалу СРСР - не санкції, а відсутність консолідації радянського суспільства. Сьогодні Росія якраз дуже консолідована на тлі всіх нападок на нас. Так що не дочекаються", - сказав Цеков.

За його словами, "санкції - це погано", але РФ вдається з ними справлятися.

"Санкції створюють проблеми Росії, але при цьому не менші проблеми створюють тим же країнам Євросоюзу і, зокрема, Україні. Українська сторона від обмежень, які вона, як папуга, вводить слідом за Європою і Америкою, страждає більшою мірою", - заявив російський парламентарій.

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