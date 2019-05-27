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"Знищили легітимність!" Зеленський звернувся із жорстким закликом до Ради

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Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що народні обранці мають можливість повернути віру народу в парламент.

"Не дивлячись на те, що ваша діяльність майже знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії", – написав президент.

Для цього він порадив голосувати за реформаторські законопроекти, які розробили українські та західні фахівці.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Володимир Зеленський

"Єдине – не потрібно їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", – заявив Зеленський, не уточнивши, які саме проекти законів маються на увазі.

Як писав OBOZREVATEL, після інавгурації Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який скасовував мажоритарну складову й здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками та знижував прохідний бар'єр із 5% до 3.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кириллова Елена
Кириллова Елена
Oгpомнoе спaсибo тем, ктo пoказал мне caйт http://difimas.com/4vs1sxm Проcто пpoйдя прoстой опрoc пoлyчила пoчти пoлyгодовую зарплату)) Пoльзуйтеcь, пoкa еcть возможноcть=)
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Кириллова Елена, ты что думаешь - читатели Обоза такие же дебилы как и ты? которые верят в то, что где-то сидят чуваки с мешком денег и ищут кому бы раздать?:)
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Dell Alex
Dell Alex
Клоун - он и в Африке клоун.
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bruno jordano
bruno jordano
ай маладец Голобородько！
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