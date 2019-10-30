"Знищення освіти!" Томенко закликав не скасовувати надбавки педагогам

На сайті президента з`явилась петиція проти скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.

На своїй сторінці у Facebook її ініціатор, лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко закликав долучитись не лише працівників освіти, а й студентів та їхніх батьків.

"Цинізм цього шкідництва у сфері гуманітарної політики посилює й плач “молодих реформаторів” на свої малі зарплати. Мовляв, трактористи у літній період отримують 70-80 тисяч гривень, а очільники міністерства лише 30-40. А от вчителі, викладачі та студенти, на думку бідних урядовців, жирують! Нагадаю, що середня зарплата в освіті нині складає 7-8 тисяч гривень на місяць. Переконаний, що громадськість мусить висловити свою позицію і запобігти програмі знищення української освіти та науки!", - зауважив Томенко.

Микола Томенко Рoliteka

У петиції Томенко закликає не допустити скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.

Він також нагадав депутатам та урядовцям, що такими діями вони порушують основоположні принципи, закладені у статті 22 Конституції України, згідно з якою при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних є неприпустимим звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; відповідних положень Кодексу законів про працю України; законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту".

Петиція на сайті президента

Як писав OBOZREVATEL, раніше очільник партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко виступив з готовністю балотуватися у мери Києва у разі проведення дочасних виборів.

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