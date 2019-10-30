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30 жовтня • оновлено в 14:53
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"Знищення освіти!" Томенко закликав не скасовувати надбавки педагогам

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На сайті президента з`явилась петиція проти скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.

На своїй сторінці у Facebook її ініціатор, лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко закликав долучитись не лише працівників освіти, а й студентів та їхніх батьків.

"Цинізм цього шкідництва у сфері гуманітарної політики посилює й плач “молодих реформаторів” на свої малі зарплати. Мовляв, трактористи у літній період отримують 70-80 тисяч гривень, а очільники міністерства лише 30-40. А от вчителі, викладачі та студенти, на думку бідних урядовців, жирують! Нагадаю, що середня зарплата в освіті нині складає 7-8 тисяч гривень на місяць. Переконаний, що громадськість мусить висловити свою позицію і запобігти програмі знищення української освіти та науки!", - зауважив Томенко.

Микола Томенко

Микола Томенко

Рoliteka

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На прикладі "Слуги народу": Томенко закликав посилити вимоги до нардепів

У петиції Томенко закликає не допустити скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.

Він також нагадав депутатам та урядовцям, що такими діями вони порушують основоположні принципи, закладені у статті 22 Конституції України, згідно з якою при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних є неприпустимим звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; відповідних положень Кодексу законів про працю України; законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту".

Петиція на сайті президента

Петиція на сайті президента

Як писав OBOZREVATEL, раніше очільник партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко виступив з готовністю балотуватися у мери Києва у разі проведення дочасних виборів.

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Особа
Микола Томенко
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