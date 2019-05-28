Зникнення техніки в АП: спливла інформація про походження обладнання

Техніка для ситуаційної кімнати в Адміністрації президента України, довкола зникнення якої розгорівся скандал, була зібрана з декількох джерел, зокрема, із ЦВК та НБУ.

Про це ще в 2018 році в інтерв'ю УП заявляв екс-заступник глави АП Петра Порошенка Дмитро Шимків. При цьому він зазначав, що ця кімната "має всю інфраструктуру, як у Білому домі".

"Дуже часто говорять – а як же ви шукали це обладнання? Ми пішли, подивилися, хто взагалі закуповував у країні великі сервери і що вони з ними роблять. З'ясувалося, що ЦВК колись на вибори купила велику стійку "заліза". Я питаю, а де це? І воно стоїть в "Укртелекомі". Вам треба? Ні. Ми пишемо запит і нам передають. Супер, сервер уже знайшли", – розповів Шимків.

Ілюстрація. Адміністрація Президента 24 Канал

"Потім НБУ зменшував кількість відділень, у них залишалося "залізо". Ми запитали у Нацбанку, у вас там буде щось? Так, будемо роздавати, аукціони, пишіть заявку. Мої хлопці поїхали, подивилися, що там у них. Кажуть – класно, от це і це ми хочемо взяти. Можна? Можна. Держава все одно вже витратила кошти. Тобто ми шукали, де тільки можна знайти обладнання. А далі фахівці все правильно збирали", – додав він.

Крім цього, в інтерв'ю Шимків розповідав, що в кімнаті є можливість підключення до відкритих і закритих джерел інформації.

За допомогою спеціального обладнання вона захищена від прослуховування і, якщо його ввімкнути, може "перетворитися в закритий бункер".

"Знаєте, в чому сенс ситуаційної кімнати? На багатьох різних екранах виводиться інформація. Ви одразу бачите стан справ. Люди все обговорюють, а на екранах є цифри, факти, оперативна інформація і так далі", – пояснював він, відзначаючи, що подібні технології значно збільшують ефективність прийняття рішень.

Дмитро Шимків УП

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк оприлюднив відео, в якому показав порожні стіни і стелажі ситуативної кімнати АП, розповівши про зникнення моніторів і серверів.

Скрін відео Олександра Данилюка

У відповідь на це колишній прес-секретар п'ятого президента України Святослав Цеголко заявив, що всю техніку Петро Порошенко орендував на особисті кошти. Після завершення його каденції монітори і сервери були повернуті орендодавцю.

Крім того, Цеголко стверджує, що конфіденційної інформації на серверах збережено не було.

Колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов у свою чергу наголосив, що техніка в головному ситуаційному центрі РНБО "перебуває під надійною охороною і працює в штатному режимі".

Ситуаційний центр у РНБО facebook.com/oleksandr.turchynov

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО і розповів, що команда президента Зеленського не піде на дефолт України. Він також анонсував подальшу співпрацю країни з МВФ.

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