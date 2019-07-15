"Знесуть Кримський міст за хвилини": Турчинов пригрозив Кремлю ракетами, в Росії відповіли

Екс-секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

Подробицями він поділився в інтерв'ю LB.ua.

"Для захисту з моря ми змогли швидко провести роботу з модернізації ракетних комплексів С-125. Але це локальне вирішення питання. Комплексне вирішення цієї проблеми – мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", створений також у сверхстиснуті терміни. Наші крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу не тільки в Чорному й Азовському морі, але і в портах їх базування, а при необхідності, протягом декількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія", – сказав він.

Турчинов пригрозив знести Кримський міст

У Держдумі тут же відреагували на погрози Турчинова. Так, депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек розкритикував слова екс-секретаря РНБО, пише RT.

"Світовій громадськості не надали жодного факту влучання крилатої ракети "Нептун" у ціль. Пуски ми бачили, а результату немає. Крім того, хочеться запитати колишнього головного "оборонника" України, невже він серйозно думає, що в разі пуску українських ракет російські військові, відкривши рот, спостерігатимуть за їх польотом?" – огризнувся він.

За словами Бальбека, Турчинов своєю заявою нібито намагається зламати той крихкий контакт, який починає встановлюватися між Росією і Україною.

Ракета "Нептун" BBC.com

Раніше OBOZREVATEL писав про особливості першої крилатої ракети українського виробництва "Нептун".

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