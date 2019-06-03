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Знесення пам'ятника Жукову в Харкові: Зеленський відреагував і відшив Росію

10.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові мало вирішуватися жителями міста в мирних дискусіях за участі мера в ролі арбітра.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель, назвавши інцидент із пам'ятником "яскравим прикладом непродуманості і недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася в останні роки", наголосивши на необхідності введення процедур народовладдя і нової якості діалогу між владою і суспільством.

"Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" закладає правову колізію. Він вимагає перейменувань та знесення пам`ятників радянським діячам, але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов`язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з території України. (Пункти д) та є) частини 4 статті 1 Закону). Отже, закон не вимагає знесення пам`ятника. Але правова колізія, пов’язана з ним - так само як із перейменуванням проспекту - присутня. Тим більше, за відсутності громадського консенсусу з цього питання у місті Харкові", - написала Мендель.

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"Президент вважає, що вирішення подібних колізій у рамках закону є справою виключно територіальної громади міста. Що передбачає проведення громадських консультацій і слухань і досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони", - заявила вона.

За словами Мендель, міський голова, як лідер територіальної громади, має бути арбітром у цьому протистоянні й організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чиюсь сторону.

Також вона озвучила відповідь Зеленського МЗС Росії, де його призвали розібратися в ситуації з пам'ятником Жукову.

"Реакцію на ситуацію з боку МЗС РФ президент вважає черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає російську сторону від повторення подібних кроків", - написала Мендель.

"Президент закликає міську владу Харкова провести широке обговорення ситуації в територіальній громаді. Він також закликає національну поліцію і прокуратуру дати правову оцінку подіям, що сталися 2 червня", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні пам'ятник Шухевичу в Івано-Франківську викликав міжнародний скандал. Посли Ізраїлю та Польщі написали жорсткого листа меру міста, після чого їх порівняли з російськими пропагандистами.

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаХарків
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Именно
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0
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Good Valery
Good Valery
с Кернеса арбитр так себе. именно его действия привели к такому результату.в обществе нет единого мнения о переименовании улиц и кто герой. зачем затрагивать этот вопрос, если так заботишься о спокойствии Харькова. впрочем, чем выше накал политических страстей, тем меньше уделяется вопросам коррупции и распределению бюджетных средств в городе.
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de lik
de lik
Клоун просто ссыкло!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
de lik, ++++++++++++++++++++++
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