Знав, що збили: Зеленський розкрив шокуючу правду про катастрофу МАУ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що одразу знав про відсутність технічної несправності літака МАУ, який збили іранські військові в Тегерані.

Однак він не міг повідомити про це публічно через відсутність даних і доказів. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для ізраїльського 9 каналу.

За словами Зеленського, родичі загиблих дізналися про це від нього на другий день після авіакатастрофи.

Володимир Зеленський Уніан

"Я до них поїхав, я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили", але я приїхав до них і сказав: "Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас із важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. І не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу", – сказав президент.

Він вважає, що Україна зробила кілька важливих кроків, які дали можливість натиснути на іранську сторону, щоб вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка екіпажу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що недавно в готелі Тегерана (Іран), де перед авіакатастрофою зупинилися 9 членів екіпажу Boeing компанії МАУ, повісили пам'ятне фото про українців.

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