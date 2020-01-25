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25 січня • оновлено в 09:56
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Знав, що збили: Зеленський розкрив шокуючу правду про катастрофу МАУ

25.7т
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що одразу знав про відсутність технічної несправності літака МАУ, який збили іранські військові в Тегерані.

Однак він не міг повідомити про це публічно через відсутність даних і доказів. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для ізраїльського 9 каналу.

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За словами Зеленського, родичі загиблих дізналися про це від нього на другий день після авіакатастрофи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Уніан

"Я до них поїхав, я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили", але я приїхав до них і сказав: "Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас із важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. І не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу", – сказав президент.

Він вважає, що Україна зробила кілька важливих кроків, які дали можливість натиснути на іранську сторону, щоб вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка екіпажу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що недавно в готелі Тегерана (Іран), де перед авіакатастрофою зупинилися 9 членів екіпажу Boeing компанії МАУ, повісили пам'ятне фото про українців.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Мнагахадовачка,пахлеще чим у путіна,тобто сам не міг сказати,бо не було доказів(но жопою чувствовав)і родичам сказав,і не боявся же ш,що хтось з родичів,дасть інтервью в якому скаже,"що нам звонив зеленський і таке то таке сказав"і так чітко прорахував все,що родичам сказав,і не боявся що все розкажуть,наче знав ,що іран сам черещ пару днів признається,ОЦЕ МНАГАХАДОВАЧКА))
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Рад Юрий
Рад Юрий
Ну надо же. Всех перехитрил
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Лживая собака
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