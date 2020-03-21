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21 березня • оновлено в 23:25
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Борис Філатов
Борис Філатов
Міський голова Дніпра Всі статті автора

ЗнайТЕ! Они лгут о борьбе с коронавирусом!

19т
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Друзья мои, буду откровенен как всегда.

После вчерашнего демарша мэров на "Свободе слова" у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.

Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.

Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.

Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.

Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.

Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.

Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.

Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.

Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.

Давайте напомним им всем.

Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!

Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого "соцэконома".

Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?

Только содержание несуществующей партии "Слуга Народа" обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!

Пожалуйста, репост.

Пусть знают, что мы знаем.

И не будем молчать.

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Автор
Борис Філатов Борис Філатов
Особи
Володимир Зеленський Борис Філатов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Филатова
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Они лгут всегда. По поводу и без повода. Просто из спортивного интереса.
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2
0
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван, Так вот она какая "единая "страна-санжария.
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2
Иванович Василий
Иванович Василий
Люсяо Люся, о чем, о чем!))) О - методичке он, которую ему выдали сегодня как ольгинскому собрату, в которой написано - как надо "на сегодня" называть Украину. Стоит ли вообще отвечать на комменты этих тролей, дабы не кормить их за просто так?
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2
1
Люсяо Люся
Люсяо Люся
Кувалдин Иван, ущерьный, ты о чем?
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2
1
Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Молодець Філатов! Не боїться зеленої гнилі.
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