Друзья мои, буду откровенен как всегда.
После вчерашнего демарша мэров на "Свободе слова" у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.
Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.
Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.
Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого "соцэконома".
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?
Только содержание несуществующей партии "Слуга Народа" обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать.
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