Знайомий, але не привітав: Хомчак пролив світло на свій зв'язок із Коломойським

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що знайомий особисто із олігархом Ігорем Коломойським, але наразі вони не спілкуються.

Світло на свій зв'язок із бізнесменом він пролив під час інтерв'ю ВВС. Зокрема, підтвердив, що познайомився із Коломойським навесні 2014 року, коли його призначили головою Дніпропетровської ОДА.

"Відтоді ми з ним почали працювати, адже штаб у мене був у місті Дніпропетровськ (Дніпро. — Ред.), Як раз почалася російська агресія, армія в 2014 році, ви знаєте, в якому була стані. Тому у нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі. Тобто наші відносини почалися навесні, а закінчилися, коли у кінці лютого 2015 року мене призначили для подальшого проходження служби до міста Києва. Відтоді ми з ним не зустрічалися і не бачилися", — сказав Хомчак.

Руслан Хомчак "24"

При цьому він розповів, що з новим призначенням Коломойський його не привітав.

Нагадаємо, у 2014 році OBOZREVATEL публікував інтерв'ю із Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант розповів про Іловайський котел, вторгнення російських військ і поставлені Генштабом завдання.

21 травня 2019 року новий президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомчак зізнався, що росіяни пропонували українським воїнам, узятим у котел в Іловайську влітку 2014 року, здатися. Воїнів обіцяли випустити, якщо ЗСУ залишать добровольчі батальйони у котлі.

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