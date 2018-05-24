"Знайдемо рішення щодо України": Макрон звернувся до Путіна на "ти"

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Росії Володимира Путіна на "ти", коли говорив щодо конфлікту в Україні.

Про це він сказав під час офіційних переговорів у Санкт-Петербурзі, запропонувавши "знайти рішення", передає прес-служба Кремля.

"Спасибі, дорогий президент, дорогий Володимире! Дякую також тобі і твоїй делегації за те, що ви нас вирішили прийняти тут, в Санкт-Петербурзі. Дійсно, рік тому ми з тобою поклали початок такого інтенсивного обміну на нашому рівні, між Францією і Росією, - це було в Версалі. Пройшов рік, і я вирішив восени минулого року прийняти твою пропозицію приїхати сюди, в Санкт-Петербург, сьогодні я цьому дуже радий", - сказав Макрон.

Він зазначив, що відносини Росії і Франції розвиваються, і в економічному плані спостерігається зростання, що позитивно.

Еммануель Макрон і Володимир Путін kremlin

"Поза наших двосторонніх відносин, думаю, сьогодні настав такий момент, коли ми, дві країни, у яких особливий статус, оскільки ми є постійними членами Ради Безпеки ООН, оскільки у нас дуже міцні, глибокі історичні зв'язки, у нас дуже міцні зв'язки в сфері міжнародної політики, вважаю, що завдяки цьому ми можемо знайти рішення і працювати спільно в усіх напрямках, будь то Україна, Близький Схід, Іран, Сирія, будь то, як ми уявляємо собі, багатосторонній підхід до міжнародної політики", - сказав Макрон.

Еммануель Макрон і Володимир Путін kremlin

За словами французького президента, вони зможуть працювати спільно і консолідувати сили для знаходження спільних ініціатив.

Путін зазначив, що готовий говорити з Макроном "про ключові міжнародні питання, у вирішенні яких зацікавлені як Франція, так і Росія".

Еммануель Макрон і Володимир Путін kremlin

"Відносини розвиваються, незважаючи на всі складнощі сьогодення: у нас зростає торговий оборот", - похвалився він.

Еммануель Макрон і Володимир Путін kremlin

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прес-конференції з Макрона Путін звинуватив владу України у відсутності прагнення вирішити ситуацію на Донбасі.