"Змусять поступитися Путіну!" Трампа закликали негайно підтримати Зеленського

Президент США Дональд Трамп шкодить правлінню свого українського колеги Володимира Зеленського. Крім цього, його нинішнє ставлення до України деструктивне, і це має змінитися.

Таку думку висловили журналісти впливової щоденної вашингтонської газети The Washington Post. Зокрема вони закликали американського лідера надати підтримку Зеленському перед самітом у "нормандському форматі".

"Легко випустити з уваги, що справа про імпічмент Трампа – це постійні збитки, яких зазнає молодий уряд України і її президент, котрий пообіцяв боротися із повсюдною корупцією і покласти край війні з Росією та її "гібридами", – зазначає видання.

Трамп і Зеленський Колаж

У редакції газети вважають, що Зеленський домігся прогресу в обох напрямках, просуваючи антикорупційні заходи через парламент і "укладаючи деякі угоди щодо зміцнення відносин із Росією, враховуючи обмін полоненими і відведення військ".

На думку журналістів, в українського лідера зараз – переломний момент.

"Він намагається укласти нову угоду з МВФ, яка вимагатиме від нього рішучого розриву взаємин із олігархом, котрий підтримав його передвиборчу кампанію і намагається відновити контроль над найбільшим банком країни. Також Зеленський проводить зустріч на вищому рівні 9 грудня з президентом Росії Володимиром Путіним і лідерами Німеччини та Франції з метою просування мирної угоди, що давно застопорилася", – нагадують вони.

Крім цього уточнюється, що упродовж багатьох років у такі моменти Америка "рішуче підтримувала Україну" – як для демократії, так і для просування стратегічних інтересів США на кшталт стримування російської агресії у Європі.

"Але хаос, який президент Трамп вніс у відносини США й України, фактично створив дипломатичний вакуум. Майже кожен топчиновник, який працював над цим в останні два роки, подав у відставку або дав свідчення під час розслідування щодо імпічменту і був засуджений президентом", – дорікають лідеру своєї країни вашингтонські журналісти.

Вони наголосили, що глава України досі не був із візитом у Білому домі. Хоч по телефону Трамп у квітні 2019-го і кликав його, але офіційного запрошення так і не було.

"Водночас Трамп все ще повторює помилкові звинувачення на адресу України щодо виборів 2016 року: навіть після того, як йому повідомили, що все це – вигадка спецслужб Росії. Держсекретар Майк Помпео, що якраз має намагатися врятувати відносини, замість цього припустив, що брехня Москви "вимагає розслідування", – нагадують у The Washington Post.

Макрон і Меркель "тиснутимуть" на Зеленського, щоб він пішов на поступки Путіну

У редакції впливової газети США вважають, що все це послаблює позицію Зеленського перед "нормандською зустріччю", під час якої канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, "ймовірно, тиснутимуть на нього, щоб він пішов на поступки російському главі". Адже обоє європейських лідерів упевнені, що угода дозволить їм відновити відносини Європи з Росією.

"Зі свого боку Путін захоче, щоб Зеленський поставив під загрозу суверенітет над територіями східної України, окупованими РФ та її найманцями. Це підірвало б незалежність України від Росії та її надії на інтеграцію із Заходом", – підсумовують журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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