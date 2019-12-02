"Змусять поступитися Путіну!" Трампа закликали негайно підтримати Зеленського

Президент США Дональд Трамп шкодить правлінню свого українського колеги Володимира Зеленського. Крім цього, його нинішнє ставлення до України деструктивне, і це має змінитися.
Таку думку висловили журналісти впливової щоденної вашингтонської газети The Washington Post. Зокрема вони закликали американського лідера надати підтримку Зеленському перед самітом у "нормандському форматі".
"Легко випустити з уваги, що справа про імпічмент Трампа – це постійні збитки, яких зазнає молодий уряд України і її президент, котрий пообіцяв боротися із повсюдною корупцією і покласти край війні з Росією та її "гібридами", – зазначає видання.
Трамп і Зеленський
Колаж
У редакції газети вважають, що Зеленський домігся прогресу в обох напрямках, просуваючи антикорупційні заходи через парламент і "укладаючи деякі угоди щодо зміцнення відносин із Росією, враховуючи обмін полоненими і відведення військ".
На думку журналістів, в українського лідера зараз – переломний момент.
"Він намагається укласти нову угоду з МВФ, яка вимагатиме від нього рішучого розриву взаємин із олігархом, котрий підтримав його передвиборчу кампанію і намагається відновити контроль над найбільшим банком країни. Також Зеленський проводить зустріч на вищому рівні 9 грудня з президентом Росії Володимиром Путіним і лідерами Німеччини та Франції з метою просування мирної угоди, що давно застопорилася", – нагадують вони.
Крім цього уточнюється, що упродовж багатьох років у такі моменти Америка "рішуче підтримувала Україну" – як для демократії, так і для просування стратегічних інтересів США на кшталт стримування російської агресії у Європі.
"Але хаос, який президент Трамп вніс у відносини США й України, фактично створив дипломатичний вакуум. Майже кожен топчиновник, який працював над цим в останні два роки, подав у відставку або дав свідчення під час розслідування щодо імпічменту і був засуджений президентом", – дорікають лідеру своєї країни вашингтонські журналісти.
Вони наголосили, що глава України досі не був із візитом у Білому домі. Хоч по телефону Трамп у квітні 2019-го і кликав його, але офіційного запрошення так і не було.
"Водночас Трамп все ще повторює помилкові звинувачення на адресу України щодо виборів 2016 року: навіть після того, як йому повідомили, що все це – вигадка спецслужб Росії. Держсекретар Майк Помпео, що якраз має намагатися врятувати відносини, замість цього припустив, що брехня Москви "вимагає розслідування", – нагадують у The Washington Post.
Макрон і Меркель "тиснутимуть" на Зеленського, щоб він пішов на поступки Путіну
У редакції впливової газети США вважають, що все це послаблює позицію Зеленського перед "нормандською зустріччю", під час якої канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, "ймовірно, тиснутимуть на нього, щоб він пішов на поступки російському главі". Адже обоє європейських лідерів упевнені, що угода дозволить їм відновити відносини Європи з Росією.
"Зі свого боку Путін захоче, щоб Зеленський поставив під загрозу суверенітет над територіями східної України, окупованими РФ та її найманцями. Це підірвало б незалежність України від Росії та її надії на інтеграцію із Заходом", – підсумовують журналісти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи щодо відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
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