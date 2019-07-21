"Змусили студентів": в Одесі в розпал виборів "підрахували голоси". Відеофакт

На виборчій дільниці в Приморському районі Одеси члени комісії почали заповнення протоколів підрахунку голосів до завершення позачергових виборів.
Відповідне відео було оприлюднено в Facebook Сергія Варламова. Як стверджується, на "Пироговській, 25 студентів загнали в клас і змусили заповнювати бюлетені і протоколи, які видаються о 20:00 членам комісії".
Поліція Одеси почала перевірку даної інформації.
"Зазначене повідомлення зареєстровано в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділення поліції", - повідомляють правоохоронці.
Студентка, що заповнювала протокол
Студентка, що заповнювала протокол
Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній з ділянок вже проголосували 100% виборців.
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