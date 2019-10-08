Змовились? Зеленський і Трамп не привітали Путіна з днем народження

Серед привітань від світових лідерів, які були направлені президенту Росії Володимиру Путіну на честь дня народження, не виявилося послань від президента України Володимира Зеленського і глави США Дональда Трампа.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він додав, що до кінця дня 7 листопада таких привітань на дипломатичній пошті не було.

"Або їх немає або вони можуть надійти пізніше", – сказав він.

Пєсков додав, що бувають і запізнення дипломатичною поштою.

цензор Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін вважав за краще відзначити свій день народження з чоловіком в лісі.

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