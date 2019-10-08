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8 жовтня • оновлено в 13:30
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Змовились? Зеленський і Трамп не привітали Путіна з днем народження

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Серед привітань від світових лідерів, які були направлені президенту Росії Володимиру Путіну на честь дня народження, не виявилося послань від президента України Володимира Зеленського і глави США Дональда Трампа.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він додав, що до кінця дня 7 листопада таких привітань на дипломатичній пошті не було.

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"Або їх немає або вони можуть надійти пізніше", – сказав він.

Пєсков додав, що бувають і запізнення дипломатичною поштою.

цензор

цензор

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін вважав за краще відзначити свій день народження з чоловіком в лісі.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Питон Каа
Питон Каа
Да хрен с ним, с Трампом, следующий раз Путин другого назначит, а вот про Зеленского - обидно...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ска обидно то как..... Может и вправду почта задерживает конверты с использованной туалетной бумагой от трампа и чмоники???
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70rus xxx
70rus xxx
С Трампом понятно,но почему не сказали,кто второй мировой лидер.Может,Китай,так вроде,поздравил.Или Путин сам себя не поздравил.Теперь ломаю голову.
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