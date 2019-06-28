Змова з ворогом: Ляшко назвав причину істерики Зеленського

Президент України Володимир Зеленський міг змовитися з нашими ворогами, а наша неочікувана для нього боротьба в ПАРЄ і позиція МЗС зламали йому цю змову. Про це написав лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"Через це така істерика Зеленського", – повідомив політик.

Зважаючи на надзвичайну ситуацію Олег Ляшко вимагає від МЗС оприлюднити стенограми зустрічей Зеленського з Макроном і Меркель у тій частині, що стосується обговорення питань звільнення наших військовополонених моряків і повернення російської делегації до ПАРЄ. Також політик звертається до офіса президента повідомити громадськість чи були в них контакти з росіянами на цей рахунок.

Олег Ляшко 34 телеканал

Олег Ляшко написав: "Вся ця дуже підозріла історія має стати предметом дуже ретельного розслідування спецслужб. Також я ініціюю створення парламентської ТСК з цього приводу. Якщо була змова Зеленського з росіянами - це державна зрада!

1. Міжнародний трибунал з морського права вирішив, що 24 українькі моряки мають бути звільнені та повернені до України. Також РФ повинна повернути Україні кораблі, без жодних вимог та умов. У такому разі їх кримінальне переслідування буде припинено, про що заявили на Трибуналі представники РФ.

2. Росія відмовилася виконувати рішення Трибуналу. Термін виконання закінчився 25.06.2019.

3. Зеленський домовився (змовився) з російським керівництвом, що замість негайного та безумовного звільнення невинуватих моряків їх переведуть з однієї тюрми до іншої (з російської до української) і, головне — продовжуть судити за ніби то скоєне ними "порушення російського кордону". Що планували робити з кораблями — наразі незрозуміло.

Ця змова вочевидь відбулася десь поміж 25.05 та 8.06.2019.

4. По-перше, це означало, що Україна мала поставити хрест на рішенні Трибуналу: питання вирішувалося у позасудовий спосіб.

5. РФ, не бажаючи віддавати незаконно запроторених за ґрати моряків, фактично вимагає за їх звільнення "чистосердечне визнання" України, яке зробить її винною за всі злочини росіян і зніме з РФ будь-яку відповідальність (юридичну, політичну, матеріальну) є — і за поранення, і за ув'язнення, і за пошкодження кораблів.

6. По-друге, РФ вимагала письмових гарантій, що судити будуть за російськими законами. Тобто Україна визнає юрисдикцію (чинність законів) РФ за місцем інциденту — в Криму. Тобто де-юре визнає Крим російським.

7. Погодитися на таке — це є державна зрада (тобто злочин) і зрада моряків, які півроку стоять на тому, що не визнають своєї провини (тобто підступність).

8. Тому, коли МЗС РФ надіслав ноту з такими нахабними вимогами, українське МЗС відповіло дуже чітко: виконуйте рішення Трибуналу, повертайте моряків негайно і без жодних умов. Іншої відповіді бути не могло: моряків зобов'язані були повернути не пізніше минулого понеділку.

9. Така відповідь МЗС викликала вкрай негативну та істерічну, а головне — цілком однакову реакцію Москви та президента України.

10. Що буде тепер з Росією, яка не виконала рішення Міжнародного трибуналу з морського права, не повернула моряків та кораблі? Не знаю. Може, заборонять російським суднам заходити в порти інших країн. Може, заборонять проходити проливами.

Я не знаю, що далі буде, які санкції накладуть на РФ. Тому що такого нахабства, як невиконання рішення Трибуналу, раніше не було ніколи".

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