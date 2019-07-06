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Змова в ПАРЄ? У делегації України дізналися дивні деталі голосування за Росію

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Повернення Росії до складу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) могло бути результатом негласних домовленостей між деякими країнами Заходу.

Таке припущення озвучив в ефірі ObozTV член постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Віктор Єленський (фракція "Народний фронт").

Єленський розповів подробиці про скандальне голосування (в ніч на 25 червня), яке відрізнялося від звичайних засідань ПАРЄ і могло свідчити про ймовірну "змову".

"Я сиджу між двома старожилами Парламентської асамблеї, які провели там не один рік і навіть не 10 років. Вони кажуть: ми ніколи не сиділи вночі, ніколи не бачили такої кількості депутатів, ніколи не бачили, щоб їх звозили літаками, і не бачили на них такого тиску", – поділився він.

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Нардеп звернув увагу, що в цей день скасували святкування 70-річчя ПАРЄ, а також традиційні спільні вечері політичних груп.

"Зазвичай, коли приїжджають політичні групи – народні партії, ліберали, консерватори та інші – у них обов'язково відбуваються спільні вечері, на яких вони обговорюють свої загальні позиції, можливі голосування. Були скасовані всі ці вечері і до пів на другу ночі делегати різних країн сиділи і методично збивали наші правки. А наших правок було 220", – зазначив Єленський.

"Напрошується висновок, що це була дуже організована акція, в якій не могли не брати участь уряди цих країн", – резюмував він.

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"Західні партнери, які забезпечили таке одностайне голосування, як голосувала Німеччина, Франція, Італія – у них, очевидно, були якісь домовленості. Зараз їм треба відповісти, чому вони так домагалися повернення Росії, хоча вона не виконала жодного свого зобов'язання" , – сказав Єленський.

Будівля ПАРЄ в Страсбурзі (Франція)

Будівля ПАРЄ в Страсбурзі (Франція)

Sputnik International

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Віктор Єленський
Місце
ФранціяСтрасбург
Теги
ПАРЄРосія
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Realpolitic. Доки не зрозуміємо, будемо смішними провінціалами.
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Как видим Германии нужно ответить лично перед Е@бланским!?))))
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Н Олег
Н Олег
б@ндеры приготовили 220!!! поправок (наверняка - помогали "юристы" пендосии) ... думали -- враг не пройдёт -- а европейцы за пару часов разделались ... б@ндера -- "у мене поправка" .... европейцы -- в зубы р@гульскую сволочь, пнх ... б@ндера -- "у мене поправка" .... европейцы -- в зубы р@гульскую сволочь, пнх ... и так 220!!! раз подряд! ... ʘ‿ʘ
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