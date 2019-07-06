Змова в ПАРЄ? У делегації України дізналися дивні деталі голосування за Росію

Повернення Росії до складу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) могло бути результатом негласних домовленостей між деякими країнами Заходу.
Таке припущення озвучив в ефірі ObozTV член постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Віктор Єленський (фракція "Народний фронт").
Єленський розповів подробиці про скандальне голосування (в ніч на 25 червня), яке відрізнялося від звичайних засідань ПАРЄ і могло свідчити про ймовірну "змову".
"Я сиджу між двома старожилами Парламентської асамблеї, які провели там не один рік і навіть не 10 років. Вони кажуть: ми ніколи не сиділи вночі, ніколи не бачили такої кількості депутатів, ніколи не бачили, щоб їх звозили літаками, і не бачили на них такого тиску", – поділився він.
Нардеп звернув увагу, що в цей день скасували святкування 70-річчя ПАРЄ, а також традиційні спільні вечері політичних груп.
"Зазвичай, коли приїжджають політичні групи – народні партії, ліберали, консерватори та інші – у них обов'язково відбуваються спільні вечері, на яких вони обговорюють свої загальні позиції, можливі голосування. Були скасовані всі ці вечері і до пів на другу ночі делегати різних країн сиділи і методично збивали наші правки. А наших правок було 220", – зазначив Єленський.
"Напрошується висновок, що це була дуже організована акція, в якій не могли не брати участь уряди цих країн", – резюмував він.
"Західні партнери, які забезпечили таке одностайне голосування, як голосувала Німеччина, Франція, Італія – у них, очевидно, були якісь домовленості. Зараз їм треба відповісти, чому вони так домагалися повернення Росії, хоча вона не виконала жодного свого зобов'язання" , – сказав Єленський.
Будівля ПАРЄ в Страсбурзі (Франція)
Sputnik International
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ніч на 25 червня повернення Росії права голосу в ПАРЄ підтримали 118 депутатів. 62 виступили проти, 10 утрималися. З повним списком країн, які проголосували, можна ознайомитися тут.
26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії до свого складу.
Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України влаштували демарш проти цього рішення.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу.
2 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори 21 липня.
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