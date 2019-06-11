"Зміцнюємо міжнародний фронт": Порошенко провів важливі переговори щодо України, ЄС і НАТО

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся 11 червня з колишнім главою ЦРУ США, генералом Девідом Петреусом.

Він наголосив, що продовжує зміцнювати фронт єдності і солідарності з Україною. Про це Порошенко повідомив у Facebook і відзначив важливість зберегти курс країни до членства в ЄС та НАТО.

Петро Порошенко і Девід Петреус Facebook Петра Порошенка

"Дякую нашим партнерам зі США за незмінну підтримку України. Вона є вкрай важливою для подальшого прогресу нашої держави, зміцнення стійкості України як передового форпосту на східному кордоні трансатлантичного світу", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо. Він також відзначив, що неприпустимо забороняти українським воїнам відкривати вогонь у відповідь на обстріли російсько-терористичних сил.

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