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"Зміцнюємо міжнародний фронт": Порошенко провів важливі переговори щодо України, ЄС і НАТО

6.5тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся 11 червня з колишнім главою ЦРУ США, генералом Девідом Петреусом.

Він наголосив, що продовжує зміцнювати фронт єдності і солідарності з Україною. Про це Порошенко повідомив у Facebook і відзначив важливість зберегти курс країни до членства в ЄС та НАТО.

Петро Порошенко і Девід Петреус

Петро Порошенко і Девід Петреус

Facebook Петра Порошенка

"Дякую нашим партнерам зі США за незмінну підтримку України. Вона є вкрай важливою для подальшого прогресу нашої держави, зміцнення стійкості України як передового форпосту на східному кордоні трансатлантичного світу", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

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Порошенко: наша команда захищатиме Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо. Він також відзначив, що неприпустимо забороняти українським воїнам відкривати вогонь у відповідь на обстріли російсько-терористичних сил.

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Партія "Європейська солідарність"НАТОЄвропейський Союз
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Вот у нас сосед. Дядя Остап. Он когда к важным переговорам переходит.. По любому 0,5 найдет!!!! Вступает в любую партию!!! И вступает в стратегический союз с товарищами в соседнем дворе!!!!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Что-то слишком много Порошенко на этом ресурсе не находите ? И такой весь хороший, не прошло и пол года, как говорится. Как же ему хочется стать депутатом и получить неприкосновенность, дела то уже стали открывать. Но ведь Зе обещал неприкосновенность удалить у всех, на что тогда этот упырь надеется ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот о чём можно "важно переговаривать" с бывшим црушником?
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