"Змінює партії, як рукавички": Джокер злив переписку з черговою "слугою народу"

Пранкер Джокер розіграв іще одну народну депутатку – главу пресцентру партії "Слуга народу" Євгенію Кравчук.
Відповідну переписку він злив в однойменний Telegram-канал у понеділок, 23 грудня, – прямо в день народження парламентарки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Джокер написав Кравчук, прикинувшись її колишнім начальником Левом Парцхаладзе. Пранкер зробив ставку на скандал, який розігрався в Telegram-каналі "Темный рыцарь" з нібито незадекларованим будинком сім'ї Кравчук під Києвом.
Джокер злив переписку з Євгенією Кравчук
Telegram-канал Джокера
"Навіть смішно від цих потуг", – відреагувала нардепка, запевнивши, що не знає, хто ховається за маскою "Темного рыцаря".
"Дубинський це. Він його розкручує, а хто пише, не знаю", – написав Джокер-"Парцхаладзе". "Вони повністю працюють з моїм адміном. Я думав, ви в одній команді. Ти ж в УКРОПі була? Вони ж Коломойського люди", – продовжив він.
"Ну таке, різні полюси команди", – відповіла Кравчук. Далі розмова не зайшла, хоча нардепка так і не запідозрила пранка.
Відзначимо, Джокер написав, що Кравчук "змінює партії, як рукавички" і "курирує "темники" партії від Офісу президента".
На атаку в Telegram Кравчук відреагувала на своїй сторінці в Fаcebook. "Спасибі всім друзям, партнерам, знайомим і навіть профспілці Telegram-каналів! You made my day! Нехай буде святковий настрій! Nevseremos!" – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джокер показав переписку зі "слугою народу" Галиною Третьяковою, яка похвалилася сексом на новому матраці "Венето".
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