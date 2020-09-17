Зміни в бюджеті та ліки через інтернет: головні рішення Ради 17 вересня

У четвер, 17 вересня, Верховна Рада України зібралася на чергове пленарне засідання, щоб розглянути питання про внесення змін до закону про держбюджет і дозволити торгівлю ліками через інтернет.

Усього до порядку денного внесено понад 50 питань, які опубліковані на сайті парламенту.

Насамперед нардепи почнуть розглядати проєкт закону "Про внесення зміни до статті 6 закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" №3690. Документ пропонує надати державні гарантії за рішенням Кабінету Міністрів України для "забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єкта господарювання державного сектора економіки, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії в Україні перед міжнародними фінансовими організаціями для підтримки його ліквідності і стійкості роботи".

Також на розгляд винесено проєкт змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд) №3991. Автори документа вважають, що його впровадження поліпшить стан низки автомобільних доріг загального користування, а також дозволить відновити аварійні мостові споруди.

Одним із важливих буде законопроєкт "Про внесення змін до статті 19 Закону України" Про лікарські засоби "щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" №3615-1. Документ передбачає торгівлю ліками через інтернет, за винятком окремих категорій ліків.

У законопроєкті "Про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" №2618 пропонується створити умови для побудови ефективної системи протимінної діяльності за спрощеною вертикаллю управління і координації в цій сфері і без необхідності додаткових коштів з Держбюджету.

У проєкті закону "Про розвідку" №2415д йдеться, що буде визначено коло посадових осіб, які матимуть доступ до розвідданих, соціальні та юридичні гарантії для співробітників розвідувальних органів. Також документ визначає, які структури займаються розвідкою, хто ними керує, кому вони підкоряються і як у них здійснюється цивільний контроль тощо.

Законопроєкт №2551-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" вводить заборону на поширення пластикових пакетів з 1 січня 2022 року. Також вводяться штрафи за порушення закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня Верховна Рада провалила голосування за закон про освіту і заборонила забирати житло за борги через іпотеку.