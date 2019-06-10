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Зміна голів ОДА: Зеленський запропонував радикальне рішення

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що всі чинні голови обласних державних адміністрацій повинні бути звільнені.

Про це заявила прессекретарка глави держави Юлія Мендель на брифінгу в понеділок, 10 липня (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Позиція президента полягає в тому, що всі голови ОДА повинні бути звільнені", — сказала вона.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 червня Кабмін схвалив звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій.

  • Так, уряд не заперечує проти звільнення голови ОДА Волині Олександра Савченка, Донецької ОДА – Олександра Куця, Закарпатської – Геннадія Москаля, Запорізької – Костянтина Бриля, Івано-Франківської – Олега Гончарука, Київської – Олександра Терещука, Кіровоградської – Сергія Кузьменка, Львівської – Олега Синютки, Миколаївської – Олексія Савченка, Сумської – Миколи Клочка, Тернопільської – Степана Барни, Вадима Лозового з Хмельницької адміністрації та Олександра Мисника з Чернігівської ОДА.

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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